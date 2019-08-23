«Динамо» проявляет серьёзный интерес к форварду «Уотфорда» Окаке

Форвард «Уотфорда» Стефано Окака может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно информации источника, в ближайшие несколько часов должна состояться встреча представителей московского клуба с братом 30-летнего нападающего, Карло, который также является его агентом. Бело-голубые могут взять итальянца в аренду с последующим правом выкупа.

Окака перешёл в «Уотфорд» летом 2016 года из «Андерлехта» за € 6 млн. За английский клуб он сыграл 39 матчей и забил 5 мячей. В январе этого года он сдавался в полугодичную аренду в «Удинезе», где сыграл 16 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу. На счету форварда 4 игры за сборную Италии и 1 забитый мяч.