Онопко: ЦСКА нужно больше футбольной наглости

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко рассказал о периоде становления новой команды, который начался после масштабного обновления в 2018 году.
«Этот период ещё продолжается. Есть много приятных моментов, например, полноценный контракт Николы Влашича, который принял решение остаться в ЦСКА.
Вижу прогресс у многих футболистов, которые пришли к нам буквально год-полтора назад. Это Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Кристиян Бистрович, Яка Бийол и другие.
Вместе с тем нам по-прежнему требуется усиление, а те игроки, которые есть в наличии, должны ещё прибавить. Нужно больше футбольной наглости.
Чем выше конкуренция в команде, тем лучше для развития клуба. Конкуренция должна быть как в тренировках, так и в играх. Каждый футболист должен понимать: если сегодня он сыграет плохо, то его место займет другой», — приводит слова Онопко пресс-служба ЦСКА.
- 23 августа 2019
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