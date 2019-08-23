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Дриусси: мне очень хорошо в России

Дриусси: мне очень хорошо в России
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что доволен жизнью в России.

«Я очень спокоен, мне очень хорошо в России, моя семья чувствует себя очень комфортно. Что касается футбола, то я тоже доволен своей игрой, имею стабильное игровое время. Сейчас я расстроен, что травмирован, но намерен быстро вернуться в строй», — приводит слова Дриусси в своём «твиттере» La Oral Deportiva.

В текущем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.

Напомним, Дриусси получил травму икроножной мышцы. Из-за повреждения 23-летний нападающий пропустил матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). Также аргентинец не поможет сине-бело-голубым в ближайшем матче с «Уфой».

Малком и Дриусси пройдут новое обследование на следующей неделе
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