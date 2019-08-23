Дриусси: удивлён неполучением вызова в сборную. Был бы отличным партнёром Месси

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси удивлён, что не получил вызов в сборную Аргентины.

«Я очень удивлён, что не получил вызова в сборную Аргентины. Я должен продолжать упорно трудиться, чтобы в определённый момент это случилось. Я был бы отличным партнёром для Месси», — приводит слова Дриусси в своём «твиттере» La Oral Deportiva.

В текущем сезоне Дриусси принял участие в 6 матчах за «Зенит». На его счету 1 результативная передача.

Напомним, Дриусси получил травму икроножной мышцы. Из-за повреждения 23-летний нападающий пропустил матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). Также аргентинец не поможет сине-бело-голубым в ближайшем матче с «Уфой».

Дриусси привлекался к играм за молодёжную сборную Аргентины. За национальную команду он пока не дебютировал.