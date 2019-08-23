«Интер» заявил Икарди на чемпионат Италии под 7-м номером
Миланский «Интер» на официальном сайте объявил заявку на итальянскую Серию А в сезоне-2019/20. В список вошёл нападающий Мауро Икарди. В новой кампании 26-летний аргентинец будет выступать под 7-м номером.
Ранее Икарди играл под 9-м номером, но его забрал форвард Ромелу Лукаку, перешедший в «Интер» этим летом из «Манчестер Юнайтед».
В это межсезонье новый главный тренер миланской команды Антонио Конте сообщил Мауро, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне. В услугах аргентинского футболиста заинтересованы «Наполи» и «Ювентус».
Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В минувшей кампании нападающий забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.
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