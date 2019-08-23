Гвардиола: я точно не являюсь лучшим тренером за всю историю

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос: является ли он лучшим тренером за всю историю.
«Точно нет. Мне кажется, лучший тренер должен изменить культуру. Арриго Сакки сделал это в Италии. Йохан Круифф изменил два клуба, включая «Барселону». Сэр Алекс Фергюсон вывел «Манчестер Юнайтед» на абсолютно другой уровень. Жозе Моуринью побеждал в разных странах. Я тоже являюсь частью этого, не буду отрицать. Мы завоевали 28 трофеев за 11 лет, это много. Но нельзя судить только по количеству титулов.
Что мне нравится больше: играть или тренировать? Играть. Нет ничего лучше, когда у тебя есть мяч и ты можешь отдать передачу. Я никогда не забивал много. В отличии от тренеров, игроки после тренировки просто идут домой и забывают обо всём. Это нельзя сравнивать. Но карьера тренера позволяет остаться в футболе, в этом невероятном бизнесе», — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports Football.
- 23 августа 2019
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