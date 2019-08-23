Газизов: Круговой душой с «Зенитом», вся его семья была за возвращение

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника Данила Кругового в «Зенит».
«Пока он остаётся у нас — в аренде. Но, по условиям договора, зимой может покинуть «Уфу» и отправиться в «Зенит». Такой пункт есть. И мы с ним согласны.
Когда стало ясно, что предложений два и что надо будет выбирать, я подошёл к Круговому и спросил, что он думает по этому поводу. Данил сказал, что душой он с «Зенитом», в котором провёл 14 лет. И ещё рассказал историю про отца, которого уже нет в живых. Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде.
Я ему ответил: «Это должно быть твоё решение». В итоге «Уфа» заняла наблюдательную позицию. Здесь был важен не столько определённый момент для клуба, сколько желание и моральное состояние игрока.
В отношении «Уфы» речь шла примерно о схожих суммах. Мы свою позицию сразу обозначили — критерии ухода и возвращения уже на правах аренды. А дальше Данил решал сам, со своими близкими и родными. Насколько знаю, мама и вся семья на сто процентов были за возвращение в «Зенит».
То, что он остался в «Уфе», было понятно ещё в самом начале переговоров по этой сделке. Особого смысла прямо сейчас ехать в «Зенит» на сегодняшний день не существовало. Ясно, что ещё полгода Круговому хорошо бы провести здесь, и это будет правильно.
Когда ещё работали по нему, чтобы пригласить в «Уфу», было видно — парень очень серьёзно по-футбольному оснащён. И для своей позиции это игрок хорошего уровня. Еще когда приобретали его, все, кто у нас в клубе занимается трансферами, видели потенциал у этого игрока. Сейчас приятно, что не ошиблись. Мне кажется, Данил один из лучших на данный момент в своем амплуа в РПЛ. Но, мало того, по моему личному мнению, Круговой способен прогрессировать. Все качества у него для этого есть. А дальше всё будет зависеть только от него. Данил должен сделать себя сам, а мы только помогаем", — цитирует Газизова «Матч ТВ».
- 23 августа 2019
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