Газизов: Заболотный мог оказаться в «Уфе», лично разговаривал с ним

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что бывший форвард «Зенита» Антон Заболотный, ставший в итоге игроком «Сочи», мог оказаться в уфимском клубе.

«Заболотный мог оказаться в „Уфе“. Я лично разговаривал с Антоном. Потом мы задавали определённые вопросы руководству «Зенита». Но сложилось так, как сложилось. Мы с Заболотным хорошо знакомы, работали вместе. Поэтому могу только пожелать ему удачи в «Сочи» и вообще — хорошей карьеры, побольше игр», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, Заболотный перешёл в «Сочи» из петербургского «Зенита» этим летом. В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в тридцати матчах. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи.

