«Боруссия» Д одержала вторую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Кёльн»
В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Кёльна» Доминик Дрекслер на 29-й минуте. Хавбек «Боруссии» Джейдон Санчо сравнял счёт в середине второго тайма. На 86-й минуте защитник Ашраф Хакими вывел команду из Дортмунда вперёд. В компенсированное время ещё один мяч в ворота хозяев отправил нападающий Пако Алькасер.
Для «Боруссии» эта победа стала второй подряд в чемпионате Германии на старте сезона-2019/20. В 1-м туре команда Люсьена Фавра на своём поле со счётом 5:1 разгромила «Аугсбург». «Кёльн» в минувшем матче в гостях проиграла «Вольфсбургу» (1:2).
Германия - Бундеслига. 2-й тур
23 августа 2019, пятница. 21:30 МСК
Кёльн
Кёльн
1 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 – Дрекслер – 29, 1:1 – Санчо – 70, 1:2 – Хакими – 86, 1:3 – Алькасер – 90+4
Витсель рассказал о несостоявшихся переходах в «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ»
- 23 августа 2019
-
23:28
-
23:27
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:45
-
22:43
-
22:28
-
22:16
-
22:11
-
21:58
-
21:38
-
21:36
-
21:20
-
21:17
-
20:58
-
20:46
-
20:38
-
20:24
-
20:17
-
20:02
-
19:56
-
19:53
-
19:33
-
19:19
-
19:09
-
19:06
-
18:49
-
18:44
-
18:26
-
18:20
-
17:57
-
17:56
-
17:52
-
17:45
Партнерский контент