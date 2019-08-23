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«Боруссия» Д одержала вторую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Кёльн»

«Боруссия» Д одержала вторую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Кёльн»
Футбол / Германия 0

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Кёльна» Доминик Дрекслер на 29-й минуте. Хавбек «Боруссии» Джейдон Санчо сравнял счёт в середине второго тайма. На 86-й минуте защитник Ашраф Хакими вывел команду из Дортмунда вперёд. В компенсированное время ещё один мяч в ворота хозяев отправил нападающий Пако Алькасер.

Для «Боруссии» эта победа стала второй подряд в чемпионате Германии на старте сезона-2019/20. В 1-м туре команда Люсьена Фавра на своём поле со счётом 5:1 разгромила «Аугсбург». «Кёльн» в минувшем матче в гостях проиграла «Вольфсбургу» (1:2).

Германия - Бундеслига. 2-й тур
23 августа 2019, пятница. 21:30 МСК
Кёльн
Кёльн
1 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 – Дрекслер – 29, 1:1 – Санчо – 70, 1:2 – Хакими – 86, 1:3 – Алькасер – 90+4
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