«Боруссия» Д одержала вторую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Кёльн»

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Кёльна» Доминик Дрекслер на 29-й минуте. Хавбек «Боруссии» Джейдон Санчо сравнял счёт в середине второго тайма. На 86-й минуте защитник Ашраф Хакими вывел команду из Дортмунда вперёд. В компенсированное время ещё один мяч в ворота хозяев отправил нападающий Пако Алькасер.

Для «Боруссии» эта победа стала второй подряд в чемпионате Германии на старте сезона-2019/20. В 1-м туре команда Люсьена Фавра на своём поле со счётом 5:1 разгромила «Аугсбург». «Кёльн» в минувшем матче в гостях проиграла «Вольфсбургу» (1:2).