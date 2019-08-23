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«Эвертон» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

«Эвертон» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Уэсли, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте после передачи полузащитника Хоты. В концовке матча преимущество хозяев увеличил хавбек Анвар Эль-Гази, голевой пас отдал полузащитник Джон Макгинн.

Для «Астон Виллы» эта победа стала первой в сезоне-2019/20. В предыдущих двух турах чемпионата Англии команда из Бирмингема проиграла «Борнмуту» (1:2) и «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).

«Эвертон» впервые потерпел поражение в нынешней кампании. Ранее клуб из Ливерпуля одержал победу в матче с «Уотфордом» (1:0) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
23 августа 2019, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 – Уэсли – 21, 2:0 – Эль-Гази – 90+5
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