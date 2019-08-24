«Рома» и «Лацио» претендуют на форварда сборной Украины
Форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Sportitalia.
Согласно сведениям источника, в подписании 23-летнего нападающего заинтересованы «Рома» и «Лацио». При этом «волки» намерены закрыть трансфер футболиста как можно скорее.
Яремчук является воспитанником киевского «Динамо». В «Гент» он перешёл летом 2017 года за € 2 млн. В текущем сезоне принял участие в 8 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт украинца с бельгийским клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость форварда на сегодняшний день составляет € 3,8 млн.
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