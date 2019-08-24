Президент «Милана»: мы глобальная команда, «Ювентус» — итальянская

Президент «Милана» Паоло Скарони рассказал, что нужно сделать его клубу для решения проблем.

«Дело в деньгах. «Милан» зарабатывает € 200 млн, а «Реал» — € 700 млн. Это означает, что «Реал» может покупать лучших футболистов и платить им больше.

Чтобы зарабатывать € 1 млрд, «Милану» нужно покорить две горы. Первой горой являются спортивные результаты. Если проигрываешь, ничего не добьёшься.

Вторая гора — это экономические результаты. У нас должен быть новый стадион. Нам нужно найти новых спонсоров. Мы должны зарабатывать на телевизионных правах как можно больше.

Мы должны привлечь внимание наших болельщиков по всему миру. Нам нужно убедиться, что они готовы покупать наши товары. Это позволит увеличить оборот клуба.

«Милан» не обращает внимание на «Ювентус» в мире. «Милан» — глобальная команда, поскольку мы семь раз выигрывали Лигу чемпионов.

«Ювентус» — итальянская команда, поскольку они очень часто становились чемпионами Серии А. Снимаю шляпу перед ними, потому что они были великолепны», — приводит слова президента Football Italia.