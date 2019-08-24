Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 7-го тура

Сегодня, 24 августа, начнётся 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (три — 24 августа, четыре — 25-го и один — 26-го).

24 августа

«Тамбов» — «Динамо» (Саранск, 14:00 мск)

«Уфа» — «Зенит» (Уфа, 16:30 мск)

«Краснодар» — «Локомотив» (Краснодар, 19:00 мск)

25 августа

ЦСКА — «Ахмат» (Москва, 16:30 мск)

«Ростов» — «Рубин» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск)

«Крылья Советов» — «Спартак» (Самара, 19:00 мск)

«Арсенал» — «Оренбург» (Тула, 21:30 мск)

26 августа

«Урал» — «Сочи» (Екатеринбург, 18:00 мск).

Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.