Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 7-го тура

Сегодня, 24 августа, начнётся 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (три — 24 августа, четыре — 25-го и один — 26-го).
24 августа
«Тамбов» — «Динамо» (Саранск, 14:00 мск)
«Уфа» — «Зенит» (Уфа, 16:30 мск)
«Краснодар» — «Локомотив» (Краснодар, 19:00 мск)
25 августа
ЦСКА — «Ахмат» (Москва, 16:30 мск)
«Ростов» — «Рубин» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск)
«Крылья Советов» — «Спартак» (Самара, 19:00 мск)
«Арсенал» — «Оренбург» (Тула, 21:30 мск)
26 августа
«Урал» — «Сочи» (Екатеринбург, 18:00 мск).
Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.
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