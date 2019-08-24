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«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти

«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти
Футбол / Испания 0

В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера.

Счёт был открыт в начале первого тайма: отличился форвард гостей Херар Морено. Во втором тайме равновесие восстановил Рохер Марти, который на 68-й минуте реализовал 11-метровый удар. Спустя 5 минут нападающий «Леванте» принёс победу своему клубу, забив второй гол с пенальти.

«Леванте», набрав 3 очка, располагается на девятой строчке в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вильярреал» (1) — на 12-м месте.

Испания - Примера. 2-й тур
23 августа 2019, пятница. 23:00 МСК
Леванте
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 – Морено – 3, 1:1 – Марти – 68 (пен), 2:1 – Марти – 73 (пен)
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