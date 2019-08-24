«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера.
Счёт был открыт в начале первого тайма: отличился форвард гостей Херар Морено. Во втором тайме равновесие восстановил Рохер Марти, который на 68-й минуте реализовал 11-метровый удар. Спустя 5 минут нападающий «Леванте» принёс победу своему клубу, забив второй гол с пенальти.
«Леванте», набрав 3 очка, располагается на девятой строчке в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вильярреал» (1) — на 12-м месте.
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