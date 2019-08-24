Румменигге: для Саншеша важна игровая практика, он хочет попасть на Евро-2020

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход полузащитника Ренату Саншеша в «Лилль». 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.

«Ренату Саншеш попросил нас о трансфере, так как он хотел присоединиться к клубу, в котором он бы регулярно получал игровое время. В «Баварии» мы ему, к сожалению, это гарантировать не можем. Для него важна игровая практика, так как он хочет попасть в заявку сборной Португалии на чемпионат Европы. Я благодарю Ренату за его игру и от лица всей «Баварии» желаю ему всего самого наилучшего», — приводит слова Румменигге пресс-служба клуба.

Саншеш выступал за «Баварию» с 2016 года. В сезоне-2018/19 хавбек забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.