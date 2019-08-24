Шюррле — Торресу: счастливого окончания карьеры

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в социальной сети поздравил нападающего «Саган Тосу» Фернандо Торреса с окончанием карьеры. Напомним, ранее Андре и Фернандо вместе выступали в «Челси».

«Счастливого окончания карьеры. Всего наилучшего тебе в других начинаниях», — написал немецкий футболист в «инстаграме».

Торрес выступал за «Саган Тосу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.

В составе «Челси» Торрес стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии. С «Атлетико» также становился победителем Лиги Европы. В составе сборной Испании форвард завоевал золото чемпионата мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012 годы).