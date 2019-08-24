Айуоби: думал, что смогу помочь «Эвертону» получить очки в игре с «Астон Виллой»

Полузащитник «Эвертона» Алекс Айуоби прокомментировал результат матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Думал, что смогу помочь «Эвертону» получить очко. Команда играла не лучшим образом, такие вечера случаются. Отсутствие концентрации и глупые ошибки привели к поражению. Мы уже говорили об этом в раздевалке. Однако не пытаемся останавливаться на негативе. Нам просто нужно двигаться вперёд», — приводит слова Айуоби Sky Sports.
Для «Астон Виллы» эта победа стала первой в сезоне-2019/20. В предыдущих двух турах чемпионата Англии команда из Бирмингема проиграла «Борнмуту» (1:2) и «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).
«Эвертон» впервые потерпел поражение в нынешней кампании. Ранее клуб из Ливерпуля одержал победу в матче с «Уотфордом» (1:0) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).
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