Рамос назвал четырёх важных тренеров в своей карьере. Моуринью в списке нет

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о тренерах, которые сыграли в его карьере важную роль. О португальском наставнике Моуринью Рамос умолчал, поскольку их отношения далеки от идеала.



«Если говорить о самом важном тренере, то это Хоакин Капаррос. Он был первым, кто дал мне возможность сыграть в испанской лиге и осуществить мечту. Затем назову Луиса Арагонеса – за предоставленную возможность играть в сборной. Возможно, в последние годы важную роль сыграли Анчелотти и Зидан – я пережил замечательные моменты в Лиге чемпионов», – приводит слова Рамоса Esquire.



Ранее Рамос в своей карьере защищал цвета «Севильи» и «Севильи» В. В «Реале Мадрид» Серхио выступает с 2005 года. Он чемпион мира 2010 года, дважды чемпион Европы и четырежды чемпион Испании.

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