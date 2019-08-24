«Милан» продолжает торги с «Атлетико» за Корреа

«Милан» не оставляет намерения заполучить нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа. Торги продолжаются, и теперь итальянский клуб готов отдать за футболиста € 42 млн, а также отдать 30% с выручки от продажи следующего игрока, сообщает El Mundo Deportivo.



Однако «Атлетико» требует за Корреа не меньше € 50 млн. Контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. Помимо выступлений за испанский клуб Анхель играл за аргентинский «Сан-Лоренсо». В последний раз Корреа приглашался в сборную Аргентины в 2016 году. Вместе с «Сан-Лоренсо» Корреа стал чемпионом Аргентины, а с «Атлетико» стал победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА. В 2015 году был признан лучшим игроком чемпионата Южной Америки.

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