«Милан» продолжает торги с «Атлетико» за Корреа
«Милан» не оставляет намерения заполучить нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа. Торги продолжаются, и теперь итальянский клуб готов отдать за футболиста € 42 млн, а также отдать 30% с выручки от продажи следующего игрока, сообщает El Mundo Deportivo.
Однако «Атлетико» требует за Корреа не меньше € 50 млн. Контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. Помимо выступлений за испанский клуб Анхель играл за аргентинский «Сан-Лоренсо». В последний раз Корреа приглашался в сборную Аргентины в 2016 году. Вместе с «Сан-Лоренсо» Корреа стал чемпионом Аргентины, а с «Атлетико» стал победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА. В 2015 году был признан лучшим игроком чемпионата Южной Америки.
Фелиш справил нужду у дерева на тренировочной базе «Атлетико»
- 24 августа 2019
-
06:44
-
06:27
-
06:08
-
05:53
-
05:35
-
05:16
-
04:56
-
04:48
-
04:31
-
03:35
-
02:55
-
02:40
-
02:19
-
01:32
-
00:51
-
00:39
-
00:34
-
00:11
-
00:11
- 23 августа 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:45
-
22:43
-
22:28
-
22:16
-
22:11
-
21:58
-
21:38
-
21:36
Партнерский контент