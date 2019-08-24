Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Брайтон энд Хоув» — «Саутгемптон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь БАТЭ Щербицкий: письмо в клуб от «Зенита» не приходило

Вратарь БАТЭ Щербицкий: письмо в клуб от «Зенита» не приходило
Футбол / Лига Европы 0

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Зенита».

«Я не могу ничего сказать конкретного. Возникали разные варианты, но без конкретики. Чтобы вот прямо письмо в клуб приходило — нет.

А Бирюков и Жевнов приезжали в гости к Алексею Анатольевичу Баге, а не ко мне.

Если буду работать, как раньше, интереса ко мне меньше не станет. Верю, всё пойдёт хорошо. Хотя в период, когда здоровье хромает, да ещё в такой ответственный момент, плюс ко мне вроде есть и трансферный интерес — безусловно, переживаю. Неприятно. Но ничего не поделаешь, это спорт», — приводит слова Щербицкого «Прессбол».

Карьеру в белорусском клубе Денис начал в 2014 году. В национальную сборную приглашается с 2018 года.

Защитник БАТЭ Волков: я знаю об интересе со стороны ЦСКА только из интернета
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент