Вратарь БАТЭ Щербицкий: письмо в клуб от «Зенита» не приходило

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Зенита».



«Я не могу ничего сказать конкретного. Возникали разные варианты, но без конкретики. Чтобы вот прямо письмо в клуб приходило — нет.



А Бирюков и Жевнов приезжали в гости к Алексею Анатольевичу Баге, а не ко мне.



Если буду работать, как раньше, интереса ко мне меньше не станет. Верю, всё пойдёт хорошо. Хотя в период, когда здоровье хромает, да ещё в такой ответственный момент, плюс ко мне вроде есть и трансферный интерес — безусловно, переживаю. Неприятно. Но ничего не поделаешь, это спорт», — приводит слова Щербицкого «Прессбол».

Карьеру в белорусском клубе Денис начал в 2014 году. В национальную сборную приглашается с 2018 года.