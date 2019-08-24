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Газизов: были предложения по Игбуну, но мы отказались

Газизов: были предложения по Игбуну, но мы отказались
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал, почему клуб не стал отказываться от услуг форварда Сильвестра Игбуна.

«Дивеев, Живоглядов, Круговой ушли. Но были ведь и ещё предложения. По Игбуну, но мы отказались. Не хотим оголять наши тылы. По крайней мере, нам бы не хотелось с ним расставаться. Но есть вещи, которые от нас не зависят. Мы всё-таки люди, должны с пониманием относиться к тем или иным моментам. Иногда игроки просто устают от того, что долгое время находятся в одной команде. Такое тоже бывает.

Теперь мы ждём одного игрока на вход. В атакующую группу. К нам пришли молодые футболисты с хорошими качествами. Фомин сразу стал игроком основы. Гиоргобиани на подходе, Голубев. Мы обновляем команду. Это планомерный шаг. Думаю, процесс закончится либо зимой, либо следующим летом, когда в силу вступит новый лимит. Мы будем к нему готовы.

Все будет нормально. Думаю, молодые игроки продолжат прогрессировать, а ветераны им помогут», – приводит слова Газизова «Спорт-экспресс».

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