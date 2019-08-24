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Почеттино о ситуации с Эриксеном: нужно принять лучшее решение

Почеттино о ситуации с Эриксеном: нужно принять лучшее решение
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что вопрос о возможном уходе полузащитника Кристиана Эриксена нужно решать в интересах клуба и игрока.

«Это не лучшая ситуация ни для Кристиана, ни для клуба. Думаю, такого не ожидали ни клуб, ни сам игрок.

На эту проблему нельзя закрывать глаза. Её нужно попытаться проанализировать и минимизировать. Это важный футболист, который своей игрой должен помогать команде.

Я всегда открыт для того, чтобы помочь клубу, помочь Даниэлю Леви принять решение. И я прекрасно понимаю, что принимать такие решения непросто. Но я всегда стараюсь занимать позицию, которая принесет наибольшую выгоду клубу. И игроку тоже. Главное – постараться принять наилучшее решение для обеих сторон», – приводит слова Почеттино Goal.com.

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