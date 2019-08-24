Почеттино о ситуации с Эриксеном: нужно принять лучшее решение

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что вопрос о возможном уходе полузащитника Кристиана Эриксена нужно решать в интересах клуба и игрока.



«Это не лучшая ситуация ни для Кристиана, ни для клуба. Думаю, такого не ожидали ни клуб, ни сам игрок.



На эту проблему нельзя закрывать глаза. Её нужно попытаться проанализировать и минимизировать. Это важный футболист, который своей игрой должен помогать команде.



Я всегда открыт для того, чтобы помочь клубу, помочь Даниэлю Леви принять решение. И я прекрасно понимаю, что принимать такие решения непросто. Но я всегда стараюсь занимать позицию, которая принесет наибольшую выгоду клубу. И игроку тоже. Главное – постараться принять наилучшее решение для обеих сторон», – приводит слова Почеттино Goal.com.

Почеттино заявил, что владелец «Тоттенхэма» сделал «огромную ошибку»