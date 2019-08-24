Почеттино о ситуации с Эриксеном: нужно принять лучшее решение

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что вопрос о возможном уходе полузащитника Кристиана Эриксена нужно решать в интересах клуба и игрока.
«Это не лучшая ситуация ни для Кристиана, ни для клуба. Думаю, такого не ожидали ни клуб, ни сам игрок.
На эту проблему нельзя закрывать глаза. Её нужно попытаться проанализировать и минимизировать. Это важный футболист, который своей игрой должен помогать команде.
Я всегда открыт для того, чтобы помочь клубу, помочь Даниэлю Леви принять решение. И я прекрасно понимаю, что принимать такие решения непросто. Но я всегда стараюсь занимать позицию, которая принесет наибольшую выгоду клубу. И игроку тоже. Главное – постараться принять наилучшее решение для обеих сторон», – приводит слова Почеттино Goal.com.
- 24 августа 2019
-
07:08
-
06:44
-
06:27
-
06:08
-
05:53
-
05:35
-
05:16
-
04:56
-
04:48
-
04:31
-
03:35
-
02:55
-
02:40
-
02:19
-
01:32
-
00:51
-
00:39
-
00:34
-
00:11
-
00:11
- 23 августа 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:45
-
22:43
-
22:28
-
22:16
-
22:11
-
21:58
-
21:38