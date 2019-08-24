Калешин: я благодарен «Кубани», клуб будет возрожден

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин, ранее работавший в «Кубани», рассказал о своём отношении к краснодарским клубам.



«Я благодарен «Кубани» и горжусь тем, что являюсь её воспитанником. Не сомневаюсь, что этот клуб будет возрожден.



У «Кубани» пять миллионов болельщиков! Конечно, нужно снять шляпу перед Галицким за то, что он делает для футбола. Только «Краснодар» – это всё-таки частный клуб, а «Кубань» – народная команда. Галицкий хотел вложить средства в «Кубань», но что-то не сложилось.

По подбору игроков у «Балтики» очень хорошая команда. Мы собрали квалифицированных футболистов под определённый стиль игры. К сожалению, стартовали в чемпионате не так, как планировали. В футболе такое случается, и нужно попытаться выправить ситуацию. Сегодня «Балтика» — середняк ФНЛ, но всё решится на финише», — приводит слова Калешина onedivision.ru