Калешин: я благодарен «Кубани», клуб будет возрожден

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин, ранее работавший в «Кубани», рассказал о своём отношении к краснодарским клубам.
«Я благодарен «Кубани» и горжусь тем, что являюсь её воспитанником. Не сомневаюсь, что этот клуб будет возрожден.
У «Кубани» пять миллионов болельщиков! Конечно, нужно снять шляпу перед Галицким за то, что он делает для футбола. Только «Краснодар» – это всё-таки частный клуб, а «Кубань» – народная команда. Галицкий хотел вложить средства в «Кубань», но что-то не сложилось.
По подбору игроков у «Балтики» очень хорошая команда. Мы собрали квалифицированных футболистов под определённый стиль игры. К сожалению, стартовали в чемпионате не так, как планировали. В футболе такое случается, и нужно попытаться выправить ситуацию. Сегодня «Балтика» — середняк ФНЛ, но всё решится на финише», — приводит слова Калешина onedivision.ru
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