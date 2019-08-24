Черышев об 1/16 финала Кубка России: хочу сыграть с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал победу над московским «Араратом» (3:0) в матче 1/32 финала Олимп Кубок России.



«Хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу. Приятно, что они вышли на игру полностью сконцентрированными. Все подошли к поединку с «Араратом» очень ответственно, понимая, что Кубок – это важный турнир, победа в котором даёт возможность принять участие в Лиге Европы.

Парни выложились по полной программе, забив три мяча в ворота «Арарата» – хорошей команды, имеющей свой стиль.



Кого бы я хотел видеть соперником в 1/16 финала? Пусть в Нижний приедет «Зенит», – приводит слова Черышева пресс-служба «Нижнего Новгорода».

После 9 игр в ФНЛ «Нижний Новгород» занимает 13 место в турнирной таблице с 9 очками.