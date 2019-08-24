Черышев об 1/16 финала Кубка России: хочу сыграть с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал победу над московским «Араратом» (3:0) в матче 1/32 финала Олимп Кубок России.
«Хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу. Приятно, что они вышли на игру полностью сконцентрированными. Все подошли к поединку с «Араратом» очень ответственно, понимая, что Кубок – это важный турнир, победа в котором даёт возможность принять участие в Лиге Европы.
Парни выложились по полной программе, забив три мяча в ворота «Арарата» – хорошей команды, имеющей свой стиль.
Кого бы я хотел видеть соперником в 1/16 финала? Пусть в Нижний приедет «Зенит», – приводит слова Черышева пресс-служба «Нижнего Новгорода».
После 9 игр в ФНЛ «Нижний Новгород» занимает 13 место в турнирной таблице с 9 очками.
- 24 августа 2019
-
08:17
-
08:01
-
08:00
-
07:23
-
07:08
-
06:44
-
06:27
-
06:08
-
05:53
-
05:35
-
05:16
-
04:56
-
04:48
-
04:31
-
03:35
-
02:55
-
02:40
-
02:19
-
01:32
-
00:51
-
00:39
-
00:34
-
00:11
-
00:11
- 23 августа 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:45
-
22:43
-
22:28