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«ПСЖ» готов передать имиджевые права Дибалы семье

«ПСЖ» готов передать имиджевые права Дибалы семье
Футбол / Италия 0

«ПСЖ» все еще интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой на случай возможного расставания с Неймаром, сообщает Calciomercato.

В «ПСЖ» прекрасно осведомлены в том, что переход аргентинца в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сорвался в основном из-за разногласий по имиджевым правам игрока. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо проконсультировался по этому поводу у бывшего агента Дибалы.

В случае покупки Дибалы французский клуб готов передать реализацию имиджевых прав его семье.

Помимо «Ювентуса» ранее Пауло отыграл за «Институто» и «Палермо». За «Ювентус» Дибала выступает с 2015 года. В национальную сборную приглашается с 2015 года. Он четырежды становился чемпионом Италии в составе «Ювентуса».

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