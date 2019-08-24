Роналду: Фелиш может повторить мои достижения в Испании

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением относительно перспектив в Испании соотечественника - Жоау Фелиша («Атлетико»).

«Верю, что он может повторить мои достижения в Испании, потому что он отличный игрок, с огромным потенциалом, который может прогрессировать. То же самое могу сказать и о Бернарду Силве, хотя он уже намного более зрелый в этом отношении», — приводит слова Роналду El Mundo Deportivo со ссылкой на TVI.

Напомним, трансфер Фелиша обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн. Он стал самым дорогим португальским игроком в истории.

В прошлом сезоне Фелиш сыграл 43 матча за «Бенфику». На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.