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Роналду: Фелиш может повторить мои достижения в Испании

Роналду: Фелиш может повторить мои достижения в Испании
Футбол / Англия 0

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением относительно перспектив в Испании соотечественника - Жоау Фелиша («Атлетико»).

«Верю, что он может повторить мои достижения в Испании, потому что он отличный игрок, с огромным потенциалом, который может прогрессировать. То же самое могу сказать и о Бернарду Силве, хотя он уже намного более зрелый в этом отношении», — приводит слова Роналду El Mundo Deportivo со ссылкой на TVI.

Напомним, трансфер Фелиша обошёлся мадридскому клубу в € 126 млн. Он стал самым дорогим португальским игроком в истории.

В прошлом сезоне Фелиш сыграл 43 матча за «Бенфику». На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.

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