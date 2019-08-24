Кикнадзе — о € 15-16 млн за Миранчуков: стоимость братьев далека от указанной

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о возможной стоимости трансферов полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.



«Мы обоими братьями гордимся, и, считаю, их прогресс лишний раз доказывает хорошую работу системы клуба. Верим в их светлое будущее. Мы заинтересованы в прогрессе игроков. Для нас это повод для дополнительной гордости, если люди, поигравшие у нас, продолжат карьеру на более высоком уровне. «Локомотив» навсегда останется их домом, мы всегда будем ждать их назад. Они должны понимать, что у них есть опора и крыша. Это относится не только к братьям, а практически к любому футболисту, который выступает у нас.



Если Миранчуков пригласит середняк Испании? Не стал бы рассматривать гипотетические ситуации. Но также считаю, что средний испанский клуб, который, гипотетически, мог бы сделать предложение, точно так же, как немецкий и итальянский, имеет то большое преимущество, что его видят во всей Европе, и не только в ней, в отличие от нашего чемпионата.



Это большая проблема. Поэтому нужно будет внимательно разбираться, как этот переход может повлиять на карьеру футболистов. Желание братьев тоже будет учитываться, это сто процентов.



Цена братьев на Transfermarkt € 15 и 16 млн? Это субъективная оценка нескольких людей, считающих себя специалистами, которая редко соответствует реальным условиям переговоров. Цена определяется только в ходе переговоров и определяется потребностью клуба. Стоимость братьев, поверьте, будет достаточно далека от указанной. Причём в большую сторону», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-экспресс».

Ан. Миранчук: вижу себя в «Валенсии» или в клубах топ-5-7 Бундеслиги