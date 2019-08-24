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4500 фанатов «Кёльна» помолились в соборе за команду

4500 фанатов «Кёльна» помолились в соборе за команду
Футбол / Германия 0

Перед первым домашним матчем сезона с дортмундской «Боруссией» фанаты «Кёльна» посетили собор и помолились за команду.

В акции приняли участие 4,5 тыс. болельщиков. Они помолились, чтобы команда провела хороший сезон.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportschau.

Отметим, что акция болельщиков не помогла команде набрать первые очки в сезоне. В матче с «Боруссией» «Кёльн» потерпел поражение со счётом 1:3. Оно стало вторым для «козлов» в текущем розыгрыше Бундеслиги. В матче первого тура чемпионата Германии «Кёльн» в гостях проиграл «Вольфсбургу» со счётом 1:2. Матч третьего тура Бундеслиги команда проведёт на выезде с «Фрайбургом». Встреча состоится в субботу, 31 августа. Начало матча — в 16:30.

«Боруссия» Д одержала вторую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Кёльн»
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