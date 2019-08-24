Нападающий «Фламенго» развил одну из самых высоких скоростей в истории футбола

Форвард «Фламенго» Бруно Энрике в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес с «Интернасьоналем» развил одну из самых быстрых скоростей в истории футбола.

Как сообщает ФИФА в своём «твиттере», в одном из игровых эпизодов 28-летний нападающий разогнался до скорости 38 км/ч.

По некоторым данным, бразилец стал самым быстрым футболистом планеты. Он превзошёл рекорд Гарета Бэйла («Реал»), который разгонялся до 36,9 км/ч.

По другим сведениям, самым быстрым футболистом на планете остаётся Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). Француз достигал показателей от 38 км/ч до 39 км/ч.

Матч между «Фламенго» и «Интернасьоналем» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча во встрече забил Энрике. Ответная встреча команд состоится 29 августа.