Нападающий «Фламенго» развил одну из самых высоких скоростей в истории футбола
Форвард «Фламенго» Бруно Энрике в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес с «Интернасьоналем» развил одну из самых быстрых скоростей в истории футбола.
Как сообщает ФИФА в своём «твиттере», в одном из игровых эпизодов 28-летний нападающий разогнался до скорости 38 км/ч.
По некоторым данным, бразилец стал самым быстрым футболистом планеты. Он превзошёл рекорд Гарета Бэйла («Реал»), который разгонялся до 36,9 км/ч.
По другим сведениям, самым быстрым футболистом на планете остаётся Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). Француз достигал показателей от 38 км/ч до 39 км/ч.
Матч между «Фламенго» и «Интернасьоналем» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча во встрече забил Энрике. Ответная встреча команд состоится 29 августа.
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