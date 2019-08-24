«Тамбов» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 14:00

Сегодня, 24 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Динамо». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Динамо» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Алексей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери на игру назначен Сергей Куликов (Саранск).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».