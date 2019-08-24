Сорокин рассказал об изменениях в игре «Рубина» с приходом Шаронова

Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал, какие изменения произошли в команде с приходом тренера Романа Шаронова.

«Не сказал бы, что мне стало сложнее обороняться, если сравнивать с временами Бердыева. Просто появились другие обязанности: нужно чаще играть один в один, начинать атаки. В прошлом сезоне мяч из нашей половины поля на чужую обычно доставляли игроки других амплуа. Роман Шаронов просит, чтобы первый пас шёл от защитников. Мне очень комфортно играть в таком «Рубине». Когда команда старается идти вперёд, прессинговать, не стоит постоянно в обороне. В общем, играет в футбол. Это же круто, когда ты всегда находишься в процессе.

В прошлом сезоне при тактике в пять защитников реже участвовал в игре. Сейчас же ты постоянно работаешь по сопернику, борешься за мяч, играешь на опережение. Не нужно долго ждать, пока противник дойдёт до твоей штрафной. Для меня это плюс. Так что лично для себя не вижу больших проблем в том, что мы стали играть в более открытый футбол.

Команда быстро восприняла идеи Шаронова, стараемся получать удовольствие от процесса. После каждой встречи Роман Сергеевич говорит, что мы на правильном пути. Значит, схватываем его требования достаточно быстро. Сейчас «Рубин» не ставит каких-то грандиозных задач из-за всем известных событий. Но мы хотим побеждать, хотим быть наверху. Уверен, у нас всё будет хорошо", — цитирует Сорокина «Матч ТВ».