«Норвич Сити» — «Челси»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 14:30
Сегодня, 24 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Норвич Сити» и «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже, прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В роли его ассистентов выступят Константин Хатцидакис и Гарри Леннард. Резервный рефери – Кейт Страуд.
«Норвич Сити» набрал 3 очка в 2 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (1) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.
Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».
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