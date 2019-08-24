«Норвич Сити» — «Челси»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 14:30

Сегодня, 24 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Норвич Сити» и «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже, прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В роли его ассистентов выступят Константин Хатцидакис и Гарри Леннард. Резервный рефери – Кейт Страуд.



«Норвич Сити» набрал 3 очка в 2 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (1) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.



Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».