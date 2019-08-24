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Шевченко: горжусь быть украинцем

Шевченко: горжусь быть украинцем
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в день празднования независимости своей страны, 24 августа, написал в «Твиттере», что горд быть украинцем.

Сообщение 42-летний специалист написал на двух языках — украинском и английском.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Андрея Шевченко.

Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Под его руководством команда сыграла 27 матчей, одержала 15 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Он не смог вывести украинцев на чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. В отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 после четырёх сыгранных матчей его подопечные возглавляют турнирную таблицу группы B, набрав 10 очков. Контракт Шевченко с Украинской ассоциацией футбола рассчитан до лета 2020 года.

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