Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге. Ранее немецкий специалист работал с габонцем в дортмундской «Боруссии».



«Прошло 4 года с тех пор, как я работал с ним. Мы знаем друг о друге всё, никаких сюрпризов. У Обамеянга нет никаких реальных недостатков, кроме его модного стиля.



Когда мы играли с „Арсеналом“ ранее, нам как-то удавалось сдерживать Обамеянга. Но из-за скорости, которой он обладает, сложно защититься от него на все 100%. Это очень сложно.



Мы знаем, что должны работать над собой и стараться улучшать игру во всех компонентах. Мы делали это в прошлом и должны продолжать развитие в каждом матче», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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