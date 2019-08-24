«Реал» предложит за Неймара денежную компенсацию и двоих игроков

«Реал» готовит предложение по форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару, сообщает в своём «твиттере» журналист Гильем Балаге.

Согласно информации источника, за 27-летнего нападающего парижан «Королевский клуб» будет готов заплатить денежную компенсацию и отдать двоих игроков — голкипера Кейлора Наваса и игрока линии атаки Луку Йовича, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» только этим летом из «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майне) за € 60 млн.

Напомним, 27-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.