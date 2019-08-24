Дж. Симеоне отклонил выгодное предложение «Динамо»

Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне отказался переходить в московское «Динамо», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Sky Sport.

Согласно информации источника, бело-голубые сделали предложение по 24-летнему нападающему «фиалок». Флорентийский клуб уведомил об этом аргентинца, но тот отказался от возможного переезда в Россию, несмотря на то что «Динамо» предлагало ему более выгодный контракт, нежели у него сейчас.

Симеоне перешёл в «Фиорентину» летом 2017 года из «Дженоа». В прошлом сезоне на клубном уровне он провёл 40 матчей. На его счету 8 забитых мячей и 6 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 20 млн. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.