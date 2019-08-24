Сульшер призвал к борьбе с оскорблениями в социальных сетях после травли Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после появления в социальных сетях расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба отметил, что необходимо принять меры в борьбе с распространением ненависти в Интернете.



«Погба в порядке. У него сильный характер, а подобные вещи делают его ещё сильнее. Но не могу поверить, что нам приходится обсуждать такое в 2019 году. Социальные сети — это место, где люди могут спрятаться за фальшивыми именами. Мы должны предпринять какие-то меры. Власти должны принять меры, чтобы остановить распространение этой ненависти», — приводит слова Сульшера Goal.com



Напомним, Погба начал получать оскорбления в социальных сетях после того, как не смог реализовать пенальти в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после оскорблений в адрес Погба