«Уфа» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 16:30

Сегодня, 24 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Зенит». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Зенит» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Николай Ерёмин (Москва). Резервным рефери на игру назначен Евгений Кукуляк (Калуга).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».