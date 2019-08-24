«Верона» освободила место в составе для игрока не из ЕС под Глушенкова
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне», сообщает Hellas News.
Итальянский клуб сдал в аренду албанскому «Фламуртари» защитника из Буркина-Фасо Ива Батионо, который занимал место игрока не из страны Европейского союза. Таким образом, «Верона» освободила место для очередного новичка. Приоритетным вариантом для итальянского клуба на эту роль является 20-летний хавбек красно-белых.
Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В минувшем сезоне 20-летний хавбек провёл за московский клуб пять матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2023 года.
Хавбек «Спартака» Глушенков может перейти в «Верону»
- 24 августа 2019
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