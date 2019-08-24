Зеленский: всей Украиной заставляли дрожать грандов европейского футбола
Президент Украины Владимир Зеленский в поздравительной речи по случаю Дня независимости страны вспомнил о футбольных достижениях соотечественников.
«Мы всей Украиной заставляли дрожать грандов европейского футбола, когда Лужный из Львова получал пас от Головко из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот — на киевлянина Шевченко. Тогда «гол» звучало от Ужгорода до Луганска», — сказал Зеленский.
Лучшим результатом украинских клубов за время независимости Украины в Лиге чемпионов стал выход киевского «Динамо» в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-1998/99. Тогда путь украинскому клубу в финал главного европейского клубного турнира перешла «Бавария», переиграв бело-синих по сумме двух матчей — 3:3, 1:0.
Шевченко: горжусь быть украинцем
- 24 августа 2019
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