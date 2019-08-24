Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зеленский: всей Украиной заставляли дрожать грандов европейского футбола

Зеленский: всей Украиной заставляли дрожать грандов европейского футбола
Футбол / Прочие турниры 0

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравительной речи по случаю Дня независимости страны вспомнил о футбольных достижениях соотечественников.

«Мы всей Украиной заставляли дрожать грандов европейского футбола, когда Лужный из Львова получал пас от Головко из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот — на киевлянина Шевченко. Тогда «гол» звучало от Ужгорода до Луганска», — сказал Зеленский.

Лучшим результатом украинских клубов за время независимости Украины в Лиге чемпионов стал выход киевского «Динамо» в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-1998/99. Тогда путь украинскому клубу в финал главного европейского клубного турнира перешла «Бавария», переиграв бело-синих по сумме двух матчей — 3:3, 1:0.

Шевченко: горжусь быть украинцем
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент