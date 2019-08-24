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«Брайтон» — «Саутгемптон»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 17:00

«Брайтон» — «Саутгемптон»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 24 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Саутгемптоном». Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В роли его ассистентов выступят Мэттью Уилкс и Энди Гарратт. Резервный рефери – Оливер Лэнгфорд.

«Брайтон» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (0) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.

Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».

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