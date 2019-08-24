«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 17:00

Сегодня, 24 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. В роли его ассистентов выступят Ричард Уэст и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Нил Хаир.



«Шеффилд» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.



Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».