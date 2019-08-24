«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 17:00
Сегодня, 24 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. В роли его ассистентов выступят Ричард Уэст и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери – Нил Хаир.
«Шеффилд» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.
Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».
- 24 августа 2019
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
13:13
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:31
-
12:16
-
12:08
-
11:49
-
11:44
-
11:32
-
11:31
-
11:30
-
11:07
-
11:00
-
10:50
-
10:49
-
10:33
-
10:20
-
10:03
-
09:48
-
09:47
-
09:33
-
09:29
-
09:17
-
09:15
Партнерский контент