«Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 17:00

Сегодня, 24 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфорд» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В роли его ассистентов выступят Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный рефери – Даррен Бонд.



«Вест Хэм Юнайтед» набрал 1 очков в 2 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (0) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.



Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».