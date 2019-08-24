«Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 17:00
Сегодня, 24 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфорд» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В роли его ассистентов выступят Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный рефери – Даррен Бонд.
«Вест Хэм Юнайтед» набрал 1 очков в 2 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (0) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.
Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».
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