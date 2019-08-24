Голы Санчо, Хакими и Алькасера — в видеообзоре матча «Кёльн» — «Боруссия» Д

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Кёльна» Доминик Дрекслер на 29-й минуте. Хавбек «Боруссии» Джейдон Санчо сравнял счёт в середине второго тайма. На 86-й минуте защитник Ашраф Хакими вывел команду из Дортмунда вперёд. В компенсированное время ещё один мяч в ворота хозяев отправил нападающий Пако Алькасер.
Для «Боруссии» эта победа стала второй подряд в чемпионате Германии на старте сезона-2019/20. В 1-м туре команда Люсьена Фавра на своём поле со счётом 5:1 разгромила «Аугсбург». «Кёльн» в минувшем матче в гостях проиграл «Вольфсбургу» (1:2).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 24 августа 2019
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:46
-
15:32
-
15:25
-
15:24
-
15:22
-
15:21
-
15:17
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
13:13
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:31
-
12:16
-
12:08
-
11:49
-
11:44
-
11:32