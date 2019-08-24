Абрахам с разворота открыл счёт в матче «Челси» с «Норвичем». Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» – «Челси» счёт был открыт уже на 3-й минуте. Отличился нападающий гостей Тэмми Абрахам.



Сесар Аспиликуэта выполнил подачу с правого фланга от лицевой, а Абрахам ударом в касание с разворота поразил ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



24 августа также встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» и «Ливерпуль» – «Арсенал».



Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед».