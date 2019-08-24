Пукки повторил рекорд Погребняка, забив 5 мячей в первых 3 матчах АПЛ

Форвард «Норвич Сити» Теэму Пукки повторил рекорд бывшего нападающего «Фулхэма» Павла Погребняка, забив пять мячей в первых трёх матчах английской Премьер-лиги. Согласно данным Squawka, это лучший показатель в истории турнира.
Свой пятый мяч в высшем английском дивизионе финский футболист забил в ворота «Челси» в матче 3-го тура, который в эти минуты проходит на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. На 30-й минуте он сравнял счёт — 2:2.
В предыдущих двух турах Пукки забил три мяча в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) и отметился результативным ударом в матче с «Ливерпулем» (1:4).
Погребняк дебютировал в АПЛ зимой 2012 года. В трёх первых матчах чемпионата Англии он забил по одному мячу в ворота «Сток Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» и отметился хет-триком в матче с «Вулверхэмптоном».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 24 августа 2019
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:46
-
15:32
-
15:25
-
15:24
-
15:22
-
15:21
-
15:17
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
13:13
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:31
-
12:16
-
12:08
-
11:49
-
11:44
-
11:32