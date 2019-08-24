Кантвелл сравнял счёт в матче «Норвич» – «Челси», забив между ног Кепе. Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» – «Челси» хозяева сравняли счёт на 7-й минуте 1:1. Гол в активе полузащитника Тодда Кантвелла.



После перепасовки в штрафной Теэму Пукки сделал прострел вдоль линии ворот, а Кантвелл замкнул передачу, отправив мяч между ног Кепы.

Видео доступно на «Чемпионате».

Абрахам с разворота открыл счёт в матче «Челси» с «Норвичем». Видео

3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



24 августа также встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» и «Ливерпуль» – «Арсенал».



Тур завершится в воскресенье, 25 августа матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон».