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Маунт вывел «Челси» вперёд в матче с «Норвичем», уйдя от троих соперников. Видео

Маунт вывел «Челси» вперёд в матче с «Норвичем», уйдя от троих соперников. Видео
Футбол / Англия 0

«Челси» вновь повёл в счёте в выездном матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» 1:2. На 17-й минуте отличился нападающий гостей Мэйсон Маунт.

Получив короткий пас от Кристиана Пулишича, Маунт на смене направления ушёл от троих соперников и мощным ударом поразил ворота «Норвича».

Видео доступно на «Чемпионате».

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3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.

24 августа также встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» и «Ливерпуль» – «Арсенал».

Тур завершится в воскресенье, 25 августа матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон».

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