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Ван Дейк: Фирмино — лучший из игроков, с кем играл в одной команде

Ван Дейк: Фирмино — лучший из игроков, с кем играл в одной команде
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назвал выбрал форварда красных Роберто Фирмино лучшим из игроков, с которыми он играл в одной команде.

«Я буду немного предвзятым и скажу, что это один из моих нынешних партнёров по команде. Я бы назвал Роберто Фирмино», — приводит слова ван Дейка talkSPORT.

Также ван Дейк выбрал Роналдиньо величайшим игроком всех времён. Лучшим из матчей, в которы принимал участие, 28-летний нидерландец назвал ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов прошлого сезона с «Барселоной» (4:0).

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. В минувшем сезоне 28-летний голландец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также двух результативных передач. Ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ сезона-2018/19. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

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