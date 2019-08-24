«Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голам Филиппа и Панченко
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с московским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В конце первого тайма, на 41-й минуте нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп открыл счёт в матче. На 80-й минуте форвард Кирилл Панченко увеличил преимущество московской команды в счёте. Таким образом, «Динамо» прервало серию без побед в чемпионате России, которая длилась на протяжении 3 матчей.
«Динамо» набрало 8 очков и поднялось на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (4) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 14 очков в 6 матчах.
- 24 августа 2019
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